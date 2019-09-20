Политика
Телеканал 360°Вакарчук сбежал с заседания Рады ради концерта в Минске
Журналисты отметили, что музыкант собирался покинуть заседание Рады, если оно «затянется». Концерт группы «Океан Эльзы» состоялся в Минске в 20:00 пятницы, 20 сентября. Ранее Вакарчук говорил, что он не собирается получать гонорар за это выступление.
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Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью.
— Святослав Вакарчук, украинский политикLenta.ru 03:28
с чего всё началось
«Конституция Украины разрешает народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью», — заявил Вакарчук.Украина.ру08:51
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
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Уголовное дело возбуждено следователями в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции.
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ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
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Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
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Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой
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Lenta.ru 05:35
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Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
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WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12