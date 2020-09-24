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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Вакцина «Ультрикс» поступит в частные клиники России не раньше октября

Популярная отечественная вакцина от гриппа "Ультрикс" поступит в коммерческие медицинские учреждения и аптеки страны не раньше октября, так как производство направлено на государственные клиники.В источнике
С чего всё началось
РБК

Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.
РБК23:30
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Коммерсантъ

Минпромторг назвал сроки появления в коммерческом секторе популярной вакцины от гриппа

Коммерсантъ07:26
Национальная служба новостей

Аптеки объяснили дефицит популярной российской вакцины от гриппа

Национальная служба новостей06:51
РБК

Минпромторг назвал сроки появления в продаже дефицитной вакцины от гриппа

РБК05:47
Lenta.ru

Частные российские клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Lenta.ru03:27
РИА Новости

РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

РИА Новости03:11
Фонтанка.Ру

Участники системы ДМС лишились одной из самых популярных вакцин

Фонтанка.Ру01:54
URA.Ru

Частные клиники и аптеки в РФ оставили без популярной вакцины

URA.Ru00:19

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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Инфо24вчера в 03:59
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Хромистая сталь впервые была изготовлена в Древней Персии

Хромистая сталь, аналогичная сегодняшней инструментальной стали, была впервые изготовлена в Персии, почти на тысячелетие раньше, чем предполагали ученые, согласно новому исследованию, опубликованному 23 сентября в журнале Journal of Archaeological Science Ранее считалось, что хромистая сталь была инновацией ХХ века.
ИА Красная Весна05:47
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В ЕС заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.
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