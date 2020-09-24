Вакцина «Ультрикс» поступит в частные клиники России не раньше октября
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Популярная отечественная вакцина от гриппа "Ультрикс" поступит в коммерческие медицинские учреждения и аптеки страны не раньше октября, так как производство направлено на государственные клиники.В источнике
С чего всё началось
Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин
Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.
РБК23:30
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