Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
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Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава. Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания.В источнике
С чего всё началось
«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении
ведомства.
Подробнее о событии
Первая партия вакцины от коронавируса «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот
Российская газетавчера в 16:23
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
Комсомольская правда17:26