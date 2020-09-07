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Известия
Известия

Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Минздрав РФ сообщил o выпуске в гражданский оборот первой партии вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" (" Спутник V"), в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы страны.В источнике
С чего всё началось
«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении
 ведомства.
RT на русском17:32
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РБК

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Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

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Коммерсантъ

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Коммерсантъ17:47
РИА Новости

Вакцину от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

РИА Новости17:05
ТАСС

Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

ТАСС17:01
Российская газета

Первая партия вакцины от коронавируса «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот

Российская газетавчера в 16:23

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
РИА Новости04:25
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Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
РИА Новости04:19
1,9K

Роскомнадзор обвинил Google в цензуре

В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
RT на русском03:23
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБКвчера в 06:42
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Алаев: РФС провел большую работу для запуска молодежного первенства

Российский футбольный союз (РФС) провел большую работу совместно с Роспотребнадзором, чтобы запустить молодежное первенство России, а также второй сезон Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в условиях пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
РИА Новости04:09

Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
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«Роснефть» назвала условия возобновления проекта на ₽1,5 трлн

Компания прорабатывала возможность строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Находке, инвестиции в который оценивались в сумму до 1,5 трлн руб. Но в мае 2019 года "Роснефть" приостановила реализацию ВНХК на фоне снижения рентабельности проекта.
РБК04:00
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Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Китай грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается заявление Минобороны Индии Военные рассказали, что армия Индии ни разу не пересекала линию фактического контроля, а также не использовала агрессивное поведение, включая обстрел.
Piter.tv02:19