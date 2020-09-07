Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
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Минздрав РФ сообщил o выпуске в гражданский оборот первой партии вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" (" Спутник V"), в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы страны.В источнике
С чего всё началось
«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении
ведомства.
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Первая партия вакцины от коронавируса «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот
Российская газетавчера в 16:23