Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Китай грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается заявление Минобороны Индии Военные рассказали, что армия Индии ни разу не пересекала линию фактического контроля, а также не использовала агрессивное поведение, включая обстрел.