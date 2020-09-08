Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса
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Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса
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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины «Спутник V» для гражданского оборота уже производится в центре Гамалеи. «Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.В источнике
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Первая партия вакцины от коронавируса «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот
Российская газетавчера в 16:23