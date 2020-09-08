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Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины «Спутник V» для гражданского оборота уже производится в центре Гамалеи. «Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.В источнике
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

Интерфакс00:35
РИА Новости

В Центре Гамалеи рассказали, что нужно для поставок «Спутник V» в регионы

РИА Новости06:32
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:04
RT на русском

Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса

RT на русском06:38
Коммерсантъ

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Коммерсантъ17:47
ТАСС

Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

ТАСС17:01
Российская газета

Первая партия вакцины от коронавируса «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот

Российская газетавчера в 16:23

Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание

Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Ефремова виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.В ходе судебного процесса было установлено, что Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения.
Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание
Страницы Воронежской культуры05:56
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад
Инфоросвчера в 07:11
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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» объяснила свое отсутствие на его похоронах

Фроловцева сыграла жену персонажа Клюева в сериале "Воронины", однако на прощании с артистом ее не было, туда пришли другие коллеги покойного по ситкому - Станислав Дужников и Екатерина Волкова.
Газета.Ru05:44
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Киев не планирует больше менять закон об образовании, заявил Кулеба

Украина не планирует больше менять закон об образовании, но обеспечит его имплементацию таким образом, чтобы интересы Румынии были защищены, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
РИА Новости05:08

Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена

Полузащитник итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, выступая за сборную Италии, сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости04:38

В России будет разработана облегченная версия вакцины от коронавируса

Облегченная версия вакцины от коронавируса будет разработана научным центром им. Гамалеи в России, сообщил заведующий отделом центра, профессор Александр Бутенко 8 сентября в интервью радио Sputnik.
ИА Красная Весна01:32
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