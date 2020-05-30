Коронавирус

ИнфоСМИИнфоСМИВакцина от коронавируса для закапывания в нос разработана «Вектором»

Отмечается, что новая вакцина будет проста в применении, так как для ее введения не нужно дополнительных инструментов. Лекарственный вариант вакцины был выпущен 21 мая. Сейчас проводится специальное исследование для оценивания показателя безопасности и эффективности препарата.
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с чего всё началось

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.
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