Автокредиты на покупку подержанных машин начали расти

В свою очередь Объединенное кредитное бюро (ОКБ) предоставляет данные, согласно которым за июнь в России был оформлено 58,9 тыс. кредитов на 47,3 млрд рублей, что в сравнении с прошлым годом больше на на 7% и 2% соответственно.