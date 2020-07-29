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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

Вакцина от коронавируса, которую разработал Центр имени Н. Ф. Гамалеи, передана на экспертизу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник допустил выпуск вакцины центра Гамалеи в гражданский оборот 15 августа

Ранее источник в правительстве сообщил "Интерфаксу", что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно.
Интерфакс03:07
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РБК

Названы возможные сроки поступления российской вакцины от COVID в оборот

РБК04:44
Lenta.ru

Вакцина от коронавируса станет доступна россиянам с 15 августа

Lenta.ru03:34
Коммерсантъ

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

Коммерсантъ03:46
РИА Новости

Вакцина центра Гамалеи может поступить в оборот 15 августа

РИА Новости03:56
Комсомольская правда

Назвали возможную дату регистрации российской вакцины от коронавируса

Комсомольская правда03:21
Известия

В НИЦ им. Гамалеи назвали сроки регистрации вакцины от COVID-19

Известия03:19
Интерфакс

Источник допустил выпуск вакцины центра Гамалеи в гражданский оборот 15 августа

Интерфакс03:07
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RT на русскомвчера в 07:01
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РИА ОмскПрессвчера в 15:26
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Российская газета04:23
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Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
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