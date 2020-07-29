Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа
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Вакцина от коронавируса, которую разработал Центр имени Н. Ф. Гамалеи, передана на экспертизу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.В источнике
С чего всё началось
Источник допустил выпуск вакцины центра Гамалеи в гражданский оборот 15 августа
Ранее источник в правительстве сообщил "Интерфаксу", что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно.
Интерфакс03:07
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