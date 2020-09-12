В РПЦ посоветовали россиянам не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит отметил, что советует всем обратившимся к нему прихожанам привиться как можно раньше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный, а сама инфекция гораздо страшнее.