Началась отгрузка вакцины от коронавируса в регионы России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые небольшие партии новой вакцины от коронавируса уже отгружены для отправки в регионы.В источнике
С чего всё началось
Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября
Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАССвчера в 03:05
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