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Началась отгрузка вакцины от коронавируса в регионы России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые небольшие партии новой вакцины от коронавируса уже отгружены для отправки в регионы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАССвчера в 03:05
Подробнее о событии
ТАСС

Пилотные партии вакцины отправились в регионы. Главное о коронавирусе за 12 сентября

ТАССвчера в 10:53
Газета.Ru

Минздрав РФ сообщил о поставке вакцины от COVID во все регионы

Газета.Ruвчера в 06:36
Известия

Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Известиявчера в 03:05
Интерфакс

Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Интерфаксвчера в 04:24
РИА Новости

Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до понедельника

РИА Новостивчера в 03:59
РБК

Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

РБКвчера в 03:39
RT на русском

Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы РФ

RT на русскомвчера в 06:18

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
1

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
9

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

В РПЦ посоветовали россиянам не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит отметил, что советует всем обратившимся к нему прихожанам привиться как можно раньше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный, а сама инфекция гораздо страшнее.
Lenta.ruвчера в 08:52
154

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство.
Lenta.ruвчера в 13:09
17

Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

Особо подчеркивается важность прививки от гриппа именно в этот сезон, потому что на фоне распространении новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций.
РБК11 сентября в 06:53
5

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что переехала в новый дом

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева показала новый дом, куда она переехала с мамой и бабушкой.
Вечерняя Москвавчера в 09:52
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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение цен blue chips вслед за откатом в США и подешевевшей нефтью (Brent упала ниже $40 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-0,7%, лидерами отката выступают акции "Яндекса" вслед за упавшим в США технологическим сектором.
Интерфакс11 сентября в 03:21