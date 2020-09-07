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Кубанские новости
Кубанские новости

Вакцина от коронавируса появится в регионах РФ на следующей неделе

Как сообщали «Кубанские новости», первую российскую вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Среди добровольцев, которые проверили ее на себе, была дочь главы государства Владимира Путина.В источнике
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Российская газета

Первая партия вакцины от коронавируса «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот

Российская газетавчера в 16:23
Известия

Мурашко назвал сроки начала пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса

Известиявчера в 08:15
RT на русском

Мурашко рассказал о новой стадии вакцинации добровольцев от COVID-19

RT на русскомвчера в 08:19
ТАСС

Первые поставки вакцины от коронавируса в регионы начнутся на следующей неделе

ТАССвчера в 08:16
РБК

Первые поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе

РБКвчера в 09:26
РИА Новости

Поставки вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе

РИА Новостивчера в 08:11
Москва 24

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на будущей неделе

Москва 24вчера в 08:03

Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русскомвчера в 11:22

Новый патч для ПК-версии Horizon Zero Dawn улучшает производительность, но ненамного

Напомним, с выходом предыдущего обновления в ПК-версии Horizon Zero Dawn (точнее, в регионе из сюжетного дополнения The Frozen Wilds) появилась отсутствовавшая с самого выпуска система деформации снега.
3DNewsвчера в 09:09
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Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
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В Татарстане сняли с муниципальных выборов 13 независимых кандидатов

Зеленодольский городской суд в Татарстане снял с муниципальных выборов 13 независимых кандидатов, которые выступают против строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново под Казанью.
Новая газетавчера в 13:57