Коронавирус

РБКРБКМинздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

Вакцинация от гриппа в России должна начаться в августе, производство препарата уже идет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».
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Вакцинация, лекарства онлайн и телемедицина: полная версия интервью Михаила Мурашко

Вести.Ru12:33

Мурашко рассказал, когда в России начнется вакцинация от гриппа

РЕН ТВ08:55

Глава Минздрава РФ назвал сроки вакцинации против гриппа

URA.Ru09:32

Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

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ТАСС08:43

Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе

РИА Новости08:42
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