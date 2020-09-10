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Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве

Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.В источнике
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РБК

Вице-мэр сообщила о состоянии после вакцинации от коронавируса

РБК10:46
RT на русском

Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве

RT на русском10:00
ТАСС

Заммэра Москвы Ракова сделала прививку от коронавируса

ТАСС09:45
РИА Новости

Ракова: вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок

РИА Новости10:01
Москва 24

Вакцинацию от COVID-19 могут включить в календарь прививок в Москве – Ракова

Москва 2410:01
Вести.Ru

Заммэра Москвы сделала прививку против коронавируса

Вести.Ru09:55
Агентство Москва

Ракова: Принудительной вакцинации населения от коронавируса не будет

Агентство Москва10:09

СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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Обамеянг продлит контракт с «Арсеналом» на 3 года

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг намерен подписать долгосрочный контракт с "канонирами", сообщает The Athletic.По информации источника, главный тренер лондонского клуба Микель Артета практически убедил Обамеянга подписать новый трехлетний контракт с клубом.
Soccer.ru07:21

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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