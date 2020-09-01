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Известия
Известия

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи, начнется в Москве 5 сентября. Об этом 1 сентября сообщил директор института Александр Гинцбург.В источнике
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РБК

Разработчик вакцины назвал сроки ее массового тестирования в Москве

РБКвчера в 12:57
RT на русском

Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса

RT на русскомвчера в 11:55
Москва 24

В центре Гамалеи назвали дату начала вакцинации от коронавируса

Москва 24вчера в 11:20
Эхо Москвы

Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5-7 сентября

Эхо Москвывчера в 12:31
ТАСС

Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября

ТАССвчера в 11:45
РИА Новости

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

РИА Новостивчера в 11:10
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Интерфаксвчера в 10:35

Фондовые биржи США в основном снижаются в рамках коррекции

Основные фондовые рынки США в основном опускаются по своим индексам в понедельник после трех торговых сессий роста, проходивших на оптимизме вокруг восстановления и дальнейшего развития экономики, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ31 августа в 10:02
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Следствие по «дадинскому» делу депутата Галяминой завершено

Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что следствие завершило сбор доказательств по уголовному делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов.
Московский Комсомолецвчера в 14:05

Десять главных автоновинок осени 2020 года представили в РФ

В последней модели шестискоростную автоматическую коробку переключения передач заменил вариатор. zr.ru Ранее МедиаПоток писал, что специалисты «Автовзгляда» определили 5 самых надежных автомобилей на вторичной рынке.
МедиаПоток31 августа в 05:39
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

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RuNews24.ru31 августа в 13:04
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Sony выпустила новый рекламный ролик PlayStation 5

Помимо игр, в рекламном ролике подчеркиваются различные улучшения консоли PlayStation 5. В частности речь идет о тактильной обратной связи контроллера DualSense, адаптивных триггерах, а также о новом мощном 3D-звуке.
МИТвчера в 15:17

Вуз может отчислить студента за несколько заявлений на бюджетные места

Если абитуриент одновременно подал несколько заявлений о согласии на зачисление на бюджетные места в различных вузах, такой поступок нарушает правила поступления в высшие учебные заведения, говорится в сообщении.
ИА Красная Весна20:13