В России предложили отменить налог на имущество для некоторых семей

Автор инициативы подчеркивает, что сегодня льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры, 50 квадратных метров — для частного дома.