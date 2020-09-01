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Известия
Известия

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи, начнется в Москве 5 сентября. Об этом 1 сентября сообщил директор института Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфаксвчера в 10:35
Подробнее о событии
РИА Новости

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

РИА Новостивчера в 11:10
РБК

Разработчик вакцины назвал сроки ее массового тестирования в Москве

РБКвчера в 12:57
RT на русском

Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса

RT на русскомвчера в 11:55
Эхо Москвы

Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5-7 сентября

Эхо Москвывчера в 12:31
Москва 24

В центре Гамалеи назвали дату начала вакцинации от коронавируса

Москва 24вчера в 11:20
ТАСС

Глава «Сибура» сделал прививку от коронавируса российской вакциной

ТАСС01:00
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Интерфаксвчера в 10:35

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.
Коммерсантъвчера в 11:36
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Министр экологии Красноярского края Корчашкин ушел в отставку

«Распоряжением главы региона (Александра Усса) Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в заявлении.
Известия00:20
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В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье

Срочно покинуть морское побережье просят всех отдыхающих из-за надвигающегося на Приморский край урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак", сообщается на сайте регионального учреждения по делам ГО и ЧС.
Российская газета23:23
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В России предложили отменить налог на имущество для некоторых семей

Автор инициативы подчеркивает, что сегодня льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры, 50 квадратных метров — для частного дома.
РИА Новости00:46
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