Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Смотрите также
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Лукашенко заявил, что переход власти к оппозиции развалит страну
Умер народный артист России Борис Клюев
В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии
The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020
Вышел тизер сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга
Результаты вскрытия Легкоступовой впервые озвучила дочь певицы
Москвичей начали прививать от гриппа в мобильных пунктах вакцинации
Режиссёр Нугманов заявил о нарушении авторских прав в фильме «Цой»
Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе отправили сына в первый класс
Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Дело об убийстве в Бугульме передано в центральный аппарат СК
Умер народный артист России Борис Клюев
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии
МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
Режиссёр Нугманов заявил о нарушении авторских прав в фильме «Цой»
Samsung представила второе поколение складного Galaxy Fold
В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи, начнется в Москве 5 сентября. Об этом 1 сентября сообщил директор института Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября
Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфакс10:35
Подробнее о событии