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Известия
Известия

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи, начнется в Москве 5 сентября. Об этом 1 сентября сообщил директор института Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфакс10:35
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Интерфакс

Что произошло за день: вторник, 1 сентября

Интерфакс13:44
RT на русском

Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса

RT на русском11:55
Lenta.ru

Объявлена дата начала вакцинации от коронавируса в Москве

Lenta.ru11:29
ТАСС

Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября

ТАСС11:45
Москва 24

В центре Гамалеи назвали дату начала вакцинации от коронавируса

Москва 2411:20
РИА Новости

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

РИА Новости11:10
Коммерсантъ

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

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