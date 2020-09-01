Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Смотрите также
Протестующие студенты в Минске прорвали оцепление рядом со зданием КГБ
Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили в Москве
Умерла актриса из фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
Двое детей и подросток погибли при пожаре в пятиэтажке в Махачкале
SpaceX впервые запустила Falcon 9 на полярную орбиту Земли
Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение
Умер народный артист России Борис Клюев
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Меркель ответила на угрозы санкций США из-за «Северного потока-2»
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии
Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Samsung представила второе поколение складного Galaxy Fold
Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи, начнется в Москве 5 сентября. Об этом 1 сентября сообщил директор института Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября
Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфаксвчера в 10:35
Подробнее о событии