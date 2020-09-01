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Известия
Известия

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи, начнется в Москве 5 сентября. Об этом 1 сентября сообщил директор института Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфаксвчера в 10:35
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: вторник, 1 сентября

Интерфаксвчера в 13:44
RT на русском

Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса

RT на русскомвчера в 11:55
РИА Новости

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

РИА Новостивчера в 11:10
Lenta.ru

Объявлена дата начала вакцинации от коронавируса в Москве

Lenta.ruвчера в 11:29
Москва 24

В центре Гамалеи назвали дату начала вакцинации от коронавируса

Москва 24вчера в 11:20
ТАСС

Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября

ТАССвчера в 11:45
Коммерсантъ

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Коммерсантъвчера в 11:03

Появилось новое рекламное видео PlayStation 5

В интернете появилось новое рекламное видео PlayStation 5. Сюжет показывает главные особенности приставки, а также обещает более глубокое погружение в игровые миры за счет реализации инноваций в графической части.
Дни24вчера в 14:30

В Ленинградской области 16-летнюю мать заподозрили в убийстве дочери

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери, которая подозревается в убийстве своей семимесячной дочери, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти.
РИА Новостивчера в 13:54
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Западный военный округ получит более 120 БМП-2М с модулем «Бережок»

Москва, 1 сентября 2020, 22:35 — REGNUM До конца 2022 года Минобороны России получит свыше 120 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с модулем «Бережок», которые направят на укомплектование частей Западного военного округа, сообщает 1 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ и военно-промышленном комплексе.
REGNUMвчера в 15:35

В Бурятии мужчина отрубил пальцы ребенку из-за сломанного телефона

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Бурятии, отрубившего в алкогольном опьянении пальцы пятилетней племяннице, повредившей его мобильный телефон, сообщает СК России.
РИА Новостивчера в 05:03
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Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.
Коммерсантъвчера в 11:36
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Разработана способная реагировать на боль электронная кожа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалистам удалось создать электронную искусственную кожу, которая способна реагировать на боль так же, как настоящая кожа, а это может открыть дверь к лучшему протезированию, более умной робототехнике, а также неинвазивным альтернативам кожным трансплантатам.
ToDay News Ufaвчера в 12:41