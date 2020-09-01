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Известия

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи, начнется в Москве 5 сентября. Об этом 1 сентября сообщил директор института Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфаксвчера в 10:35
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РБК

Разработчик вакцины назвал сроки ее массового тестирования в Москве

РБКвчера в 12:57
RT на русском

Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса

RT на русскомвчера в 11:55
ТАСС

Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября

ТАССвчера в 11:45
Эхо Москвы

Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5-7 сентября

Эхо Москвывчера в 12:31
Москва 24

В центре Гамалеи назвали дату начала вакцинации от коронавируса

Москва 24вчера в 11:20
РИА Новости

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

РИА Новостивчера в 11:10
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Интерфаксвчера в 10:35

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Башкирия вступила в дело как третье лицо и требует вернуть акции в собственность республики, а также возместить ущерб, который глава региона Радий Хабиров оценил в 34 миллиарда рублей Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау.
РИА Новостивчера в 05:00
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