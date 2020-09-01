Запуск ракеты Vega с космодрома Куру отложили из-за тайфуна Maysak

Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за тайфуна Maysak над Южной Кореей.