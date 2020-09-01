Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
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Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи, начнется в Москве 5 сентября. Об этом 1 сентября сообщил директор института Александр Гинцбург.В источнике
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