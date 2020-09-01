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Известия

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи, начнется в Москве 5 сентября. Об этом 1 сентября сообщил директор института Александр Гинцбург.В источнике
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РБК

Разработчик вакцины назвал сроки ее массового тестирования в Москве

РБКвчера в 12:57
РИА Новости

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

РИА Новостивчера в 11:10
ТАСС

Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября

ТАССвчера в 11:45
Эхо Москвы

Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5-7 сентября

Эхо Москвывчера в 12:31
Москва 24

В центре Гамалеи назвали дату начала вакцинации от коронавируса

Москва 24вчера в 11:20
RT на русском

Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса

RT на русскомвчера в 11:55
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Интерфаксвчера в 10:35

Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
RT на русскомвчера в 13:12
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Учение войск ПВО с боевой стрельбой прошло на полигоне в Астраханской области

Расчеты дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, провели пуски зенитных управляемых ракет по учебным воздушным целям на полигоне в Астраханской области.
Аргументы неделивчера в 06:03

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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