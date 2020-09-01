Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
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Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований стартует в Москве с 5 сентября. Вакцина поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, заявил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
Дело в том, что 3–5 сентября еще будет проводиться скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов. Так что, по всей видимости, хотя вакцина и будет развезена — вакцинация начнется только 5 сентября.
С чего всё началось
Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября
Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфакс10:35
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