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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований стартует в Москве с 5 сентября. Вакцина поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, заявил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфакс10:35
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: вторник, 1 сентября

Интерфакс13:44
RT на русском

Гинцбург назвал дату начала вакцинации добровольцев от коронавируса

RT на русском11:55
Коммерсантъ

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Коммерсантъ11:03
Lenta.ru

Объявлена дата начала вакцинации от коронавируса в Москве

Lenta.ru11:29
Москва 24

В центре Гамалеи назвали дату начала вакцинации от коронавируса

Москва 2411:20
РИА Новости

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

РИА Новости11:10
ТАСС

Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября

ТАСС11:45

Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
РБК13:09
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru09:28
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Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросил организовать проверку в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", дав проекту негативную оценку.
Газета.Ru13:04
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Сокращение населения России в этом году поставит антирекорд за 14 лет

Согласно документу, который еще находится в процессе доработки, в этом году убыль населения в стране составит 159 тыс. человек – это худший показатель за последние 14 лет, однако в 2006-м цифры были значительно больше: минус 373,9 тыс. человек.
Газета.Ru09:04
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