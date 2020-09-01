Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
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Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Вакцинация начнется только 5 сентября», — сказал Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября
Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфакс10:35
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