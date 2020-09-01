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Ведомости
Ведомости

Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Вакцинация начнется только 5 сентября», — сказал Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфакс10:35
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РБК

Разработчик вакцины назвал сроки ее массового тестирования в Москве

РБК12:57
ТАСС

Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября

ТАСС11:45
Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Интерфакс10:35
Москва 24

В центре Гамалеи назвали дату начала вакцинации от коронавируса

Москва 2411:20
РИА Новости

В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября

РИА Новости11:10
Коммерсантъ

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Коммерсантъ11:03
Lenta.ru

Объявлена дата начала вакцинации от коронавируса в Москве

Lenta.ru11:29

Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки

«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — цитирует Козловцева ТАСС.
Известия11:35
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В киевском аэропорту женщина «прогулялась» по крылу самолета

Пассажирка рейса Анталия-Киев в понедельник, 31 августа, после прибытия в киевский аэропорт "Борисполь" открыла аварийный выход лайнера и стала ходить по его крылу, передает пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).
Газета.Ru08:35
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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM10:33
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