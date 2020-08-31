Глава Минздрава: вакцинация от коронавируса стартует в ноябре
Смотрите также
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
Памфилова пообещала сделать систему онлайн-голосования безопасной
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию
Президент ФРГ назвал протесты в Берлине «ударом в сердце демократии»
«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян
Более 1 млн доз вакцины от гриппа заготовили в Москве
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием
Фанаты «Локомотива» напали на болельщиков «Зенита» на востоке Москвы
Мурашко: Детей в России пока не планируется прививать от коронавируса
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
Глава Минздрава: вакцинация от коронавируса стартует в ноябре
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве
Наиболее заразный штамм коронавируса обнаружили в Индонезии
МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией
Поставка больших партий российской вакцины от коронавируса начнется в сентябре. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе общения с иркутскими медиками. Вакцинация начнется в ноябре-декабре.В источнике
С чего всё началось
Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре
Поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС04:15
Подробнее о событии