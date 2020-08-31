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Вести.Ru
Вести.Ru

Глава Минздрава: вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставка больших партий российской вакцины от коронавируса начнется в сентябре. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе общения с иркутскими медиками. Вакцинация начнется в ноябре-декабре.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

Поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС04:15
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Россия выйдет на максимальные объемы поставок вакцины от COVID-19 к декабрю

Коммерсантъ06:58
РБК

Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины от COVID в сентябре

РБК04:53
МИР 24

Мурашко: Первые поставки вакцины от коронавируса большими партиями начнутся в сентябре

МИР 2404:22
ТАСС

Поставки большими партиями российской вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

ТАСС04:15
Ёлдаш

Мурашко заявил о сроках поставки вакцины большими партиями

Ёлдаш04:06
РИА Новости

Глава Минздрава рассказал о производстве вакцины от коронавируса

РИА Новости05:45
Интерфакс

Максимальные объемы поставок COVID-вакцины стартуют в ноябре-декабре

Интерфакс04:29

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUM06:56
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«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
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Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАСС04:02
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Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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Interactive Brokers закрывает для россиян доступ на зарубежные рынки

Interactive Brokers закрывает для россиян доступ на зарубежные рынки Американский брокер Interactive Brokers (IB) после штрафа американского регулятора за некорректную борьбу с отмыванием денег начал серьезно ограничивать работу с российскими клиентами.
Коммерсантъ17:59

Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+129 августа в 07:39
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