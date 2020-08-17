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Вакцинация врачей от коронавируса начнется с третьим этапом испытаний

Напомним, созданный центром Гамалеи препарат прошел два этапа клинических испытаний на нескольких десятках добровольцев. Он был официально зарегистрирован 11 августа, о чем сообщил президент страны Владимир Путин.В источнике
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ТАСС

Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины

ТАСС02:50
Коммерсантъ

Вакцинация медиков от коронавируса начнется до окончания третьего этапа испытаний

Коммерсантъ03:56
Комсомольская правда

Вакцинация врачей от коронавируса пройдет параллельно с третьим этапом исследований «Спутник V»

Комсомольская правда03:29
Телеканал 360°

Названы сроки вакцинации от коронавируса российских медиков

Телеканал 360°03:24
Lenta.ru

Российских медиков начнут прививать от коронавируса

Lenta.ru03:02
Газета.Ru

Медики получат вакцину от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований

Газета.Ru02:58
РБК

Медиков привьют от COVID-19 параллельно с третьим этапом тестов вакцины

РБК04:02

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
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Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
РИА Новости02:10
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Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
RT на русском05:08
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила в понедельник заместитель министра иностранных дел республики Эмине Джапарова.
РИА Новости05:39
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