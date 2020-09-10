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Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий

Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать одним из обязательных условий для международных путешествий. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, у человека на достаточно ограниченное время, поэтому в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от данного заболевания.
ТАССвчера в 12:38
Подробнее о событии
РБК

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

РБКвчера в 15:23
Lenta.ru

Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий

Lenta.ruвчера в 12:43
Царьград

Хочешь путешествовать - делай прививку: Минздрав заявил об «оптимальном» подходе в борьбе с COVID

Царьградвчера в 13:02
Комсомольская правда

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для поездок заграницу

Комсомольская правдавчера в 12:55
Вести.Ru

Прививка от коронавируса может стать обязательной для путешествий

Вести.Ruвчера в 12:47
URA.Ru

Для путешествий за границу появится новое обязательное условие

URA.Ruвчера в 13:09
ТАСС

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

ТАССвчера в 12:38

Церковный суд решил отстранить от церкви схимонаха Сергия

Официальный представитель епархии Анжела Тамбова сказала агентству ura.ru, что если церковное руководство одобрит это решение, то связь Сергия с Русской Православной Церковью будет окончательно разорвана.
Церковный суд решил отстранить от церкви схимонаха Сергия
Эхо Москвывчера в 06:07
1,2K

Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство.
Известия17:01
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,3K

Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАССвчера в 06:24