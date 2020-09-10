Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий
Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать одним из обязательных условий для международных путешествий. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий
ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, у человека на достаточно ограниченное время, поэтому в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от данного заболевания.
ТАССвчера в 12:38
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Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для поездок заграницу
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