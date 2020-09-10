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Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий

Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать одним из обязательных условий для международных путешествий. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, у человека на достаточно ограниченное время, поэтому в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от данного заболевания.
ТАССвчера в 12:38
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Вакцинация от COVID может стать обязательной для путешественников

РЕН ТВвчера в 15:30
Lenta.ru

Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий

Lenta.ruвчера в 12:43
Царьград

Хочешь путешествовать - делай прививку: Минздрав заявил об «оптимальном» подходе в борьбе с COVID

Царьградвчера в 13:02
Комсомольская правда

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для поездок заграницу

Комсомольская правдавчера в 12:55
Вести.Ru

Прививка от коронавируса может стать обязательной для путешествий

Вести.Ruвчера в 12:47
URA.Ru

Для путешествий за границу появится новое обязательное условие

URA.Ruвчера в 13:09
ТАСС

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

ТАССвчера в 12:38

Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ведомостивчера в 07:37
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Проверка позиций ВСУ силами ДНР сорвалась из-за шеврона и паспорта

В ДНР утверждают, что украинские военнослужащие отказались пусть их представителя по паспорту непризнанной республики, также ему указали на необходимость снять шеврон с символикой ДНР.
Московский Комсомолецвчера в 16:56

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионатвчера в 02:00

Казахстан готовится ко второй волне коронавируса

Несмотря на стабилизацию ситуации в распространением коронавируса Казахстан готовится ко второй волне эпидемии, заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой 10 сентября во время брифинга в службе центральных коммуникаций.
ИА Красная Веснавчера в 03:10
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