Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий
Вакцинацию от коронавируса предложили сделать одним из условий для международных путешествий. Такую причину для прививки назвал советник министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий
ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, у человека на достаточно ограниченное время, поэтому в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от данного заболевания.
ТАССвчера в 12:38
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