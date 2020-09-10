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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий

Вакцинация от коронавируса может стать условием для международных путешествий, отмечает Сергей Глаголев, советник министра здравоохранения.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, у человека на достаточно ограниченное время, поэтому в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от данного заболевания.
ТАССвчера в 12:38
Подробнее о событии
РБК

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

РБКвчера в 15:23
Вести.Ru

Прививка от коронавируса может стать обязательной для путешествий

Вести.Ruвчера в 12:47
Царьград

Хочешь путешествовать - делай прививку: Минздрав заявил об «оптимальном» подходе в борьбе с COVID

Царьградвчера в 13:02
Комсомольская правда

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для поездок заграницу

Комсомольская правдавчера в 12:55
URA.Ru

Для путешествий за границу появится новое обязательное условие

URA.Ruвчера в 13:09
Lenta.ru

Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий

Lenta.ruвчера в 12:43
ТАСС

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

ТАССвчера в 12:38

В Раде назвали конституционным преступлением политику Зеленского

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович подверг критике президента Украины Владимира Зеленского из-за решения Центральной избирательной комиссии страны отменить проведение местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.
Московский Комсомолец00:51
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Семь стран СНГ проверят боеготовность объединённой системы ПВО

Москва, 11 сентября 2020, 09:36 — REGNUM Семь стран Содружества Независимых государств сегодня, 11 сентября, проведут проверку боевой готовности объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе тренировки.
REGNUM02:36

Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.
Российская газетавчера в 05:57
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