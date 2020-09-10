Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий

Вакцинация от коронавируса может стать условием для международных путешествий, отмечает Сергей Глаголев, советник министра здравоохранения.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, у человека на достаточно ограниченное время, поэтому в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от данного заболевания.
ТАССвчера в 12:38
Подробнее о событии
РБК

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

РБКвчера в 15:23
URA.Ru

Для путешествий за границу появится новое обязательное условие

URA.Ruвчера в 13:09
Lenta.ru

Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий

Lenta.ruвчера в 12:43
Комсомольская правда

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для поездок заграницу

Комсомольская правдавчера в 12:55
Вести.Ru

Прививка от коронавируса может стать обязательной для путешествий

Вести.Ruвчера в 12:47
Царьград

Хочешь путешествовать - делай прививку: Минздрав заявил об «оптимальном» подходе в борьбе с COVID

Царьградвчера в 13:02
ТАСС

Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

ТАССвчера в 12:38

Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке

Речь идет о советнике отдела Главного управления вооружения ВС РФ Юрии Здравило и ведущем советнике отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталии Ликучеве.
Российская газетавчера в 12:16
73

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,4K

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
267

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
105

Депутат Рады назвал конституционным преступлением политику Зеленского

Решение об отмене местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей, принятое Центральной избирательной комиссии Украины, является «конституционным преступлением», в котором виновен президент страны Владимир Зеленский.
Известия01:08

В ЦИК предупредили о возможной ликвидации партии племянника Путина

До конца года в России могут быть ликвидированы четыре партии, в том числе партия «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин.
РБК23:34

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
250

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекероввчера в 03:36
3