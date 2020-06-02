Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
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В кабмине назвали возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

РБК06:46

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Газета.Ru06:03

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Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

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Интерфакс06:01

В правительстве назвали возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

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Армия и оружие

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