Коронавирус
Российская газетаВакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
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Вице-премьер рассказал о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Национальная служба новостей06:21
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Inkazan 04:55
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) могут передать из подчинения Минэкономики в прямое подчинение правительству — вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:39
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Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
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Как пишет телеграм-канал Mash, Перовский суд отказал отцу Фриске в этом, но он не согласился с отказом и обжаловал данное решение.
RuNews24.ru 04:54
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Минтруд заявил о нарастающей напряженности на рынке труда
«Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях, коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на десять вакансий приходится 18 человек соискателей», — сказал глава ведомства Антон Котяков в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде.
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Общество
Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы
ТАСС вчера в 10:05
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Общество
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МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета вчера в 16:39
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Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
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Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Армия и оружие
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В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
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Десятки сотрудников американской компании Facebook объявили «виртуальную забастовку», обвинив ее главу Марка Цукерберга в бездействии относительно публикаций президента США Дональда Трампа в этой соцсети в связи с протестами и беспорядками в стране.
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Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
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Вдохновленные вестернами сцены разнообразят фильм «Джон Уик 4»
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Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
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Армия и оружие
Кедми назвал абсолютные мишени для России во время конфликта с НАТО
Европейцы понимают, что ядерное оружие не защитит их. Напротив, они станут абсолютной мишенью для удара при атомном конфликте России с НАТО.
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Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
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РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
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