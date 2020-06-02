Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

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