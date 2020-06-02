Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса. Они будут проводиться на военнослужащих-добровольцах.

Массовую вакцинацию от COVID-19 в России могут начать осенью

Общество Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 50

Политика Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России. 1K

Общество Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники. 43

Экономика Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых". 6

Происшествия СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике. 290

Шоу-бизнес Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар. 36

Здоровье Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup. 4

Происшествия Гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» объявлен в розыск Алексей Майшев / "Известия" Гендиректор ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" Александр Хомяков объявлен в международный розыск.

Путешествия Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными. 163

Футбол Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды.

Футбол Слуцкий расплакался при прощании с болельщиками «Халл Сити» Напомним, Слуцкий был назначен на должность главного тренера «Халл Сити» 9 июня 2017 года.

Политика Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии. 12

Киберспорт Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5 Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.

Общество Калужская область переходит к первому этапу снятия ограничений С 3 июня Калужская область переходит к первому этапу снятия режима ограничений.

Политика Климкин предрек третью мировую войну в следующем году Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. 43

Единоборства Емельяненко — четвертый боец в истории ММА, Хабиба поставили ниже Пятым стал экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, шестое место занял российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Происшествия В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения. 237

Политика Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней. 1

Происшествия В Саратове двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа и погибла Помощь ребенку - девочке в возрасте двух дет и 10 месяцев - в течение получаса оказывали бригада скорой помощи и прибывшие медики областной службы спасения. 3

Киберспорт Вышел многопользовательский шутер Valorant Студия Riot Games 2 июня выпустила шутер Valorant в Европе и СНГ, поиграть в него может любой желающий.