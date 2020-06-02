Коронавирус

REGNUMREGNUMМассовую вакцинацию от COVID-19 в России могут начать осенью

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса. Они будут проводиться на военнослужащих-добровольцах.
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Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться осенью

RT на русском09:43

Вице-премьер обозначил сроки начала вакцинации от коронавируса

РБК08:40

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

ТАСС06:02

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Российская газета06:35

Чернышенко: массовую вакцинацию от коронавируса можно будет начать осенью

Газета.Ru06:03

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

РИА Новости08:14

Вице-премьер Чернышенко допустил запуск массовой вакцинации от коронавируса осенью

Интерфакс06:01
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ЖКХ

В Москве заработал сервис с графиком отключения воды

В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
Газета.Ru 12:41
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Общество

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
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Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
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Общество

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
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Экономика

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
РИА Новости 04:02
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Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Здоровье

Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения

В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
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Армия и оружие

Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву

Evo-rus.com вчера в 14:52
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета 04:00
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Происшествия

Гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» объявлен в розыск

Алексей Майшев / "Известия" Гендиректор ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" Александр Хомяков объявлен в международный розыск.
РЕН ТВ 12:18
Общество

В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей

Министерство юстиций РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor 12:55
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Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
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Футбол

Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса

Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды.
News.ru 10:22
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
2,1K
Футбол

Слуцкий расплакался при прощании с болельщиками «Халл Сити»

Напомним, Слуцкий был назначен на должность главного тренера «Халл Сити» 9 июня 2017 года.
ГЛАС.RU 11:30
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Политика

Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москве

Интерфакс 12:00
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
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Политика

Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
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Киберспорт

Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5

Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.
Чемпионат 11:28
Общество

Калужская область переходит к первому этапу снятия ограничений

С 3 июня Калужская область переходит к первому этапу снятия режима ограничений.
Весть (Калужская область) 12:37
Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
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Единоборства

Емельяненко — четвертый боец в истории ММА, Хабиба поставили ниже

Пятым стал экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, шестое место занял российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Нева Спорт вчера в 08:12
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
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Политика

Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем

В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней.
Lenta.ru 11:10
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Происшествия

В Саратове двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа и погибла

Помощь ребенку - девочке в возрасте двух дет и 10 месяцев - в течение получаса оказывали бригада скорой помощи и прибывшие медики областной службы спасения.
FreeNews-Volga 11:55
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Киберспорт

Вышел многопользовательский шутер Valorant

Студия Riot Games 2 июня выпустила шутер Valorant в Европе и СНГ, поиграть в него может любой желающий.
Sibnet Новости 10:25
Общество

Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект

Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
РИА Новости 12:57
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