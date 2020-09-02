Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартует на этой неделе: вакцину проверят на 40 тысячах человек.

РИА Новости 03:22