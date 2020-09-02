Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет
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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых
Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартует на этой неделе: вакцину проверят на 40 тысячах человек.
РИА Новости03:22
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