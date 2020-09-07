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Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.В источнике
С чего всё началось
«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении
 ведомства.
RT на русском17:32
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RT на русском

Первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

RT на русском17:32
Интерфакс

Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

Интерфакс00:35
Коммерсантъ

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Коммерсантъ17:47
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:04
РИА Новости

Вакцину от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

РИА Новости17:05
ТАСС

Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

ТАСС17:01
Российская газета

Первая партия вакцины от коронавируса «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот

Российская газетавчера в 16:23

Аналитики National Interest призвали не допустить в Белоруссии «украинского сценария»

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Аналитики National Interest призвали не допустить в Белоруссии «украинского сценария»
ИА Красная Весна01:55

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

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РИА Новости01:33
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Ведомости02:02

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Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
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Evo-rus.com01:02
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Российская газетавчера в 11:44
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Регион 6401:14
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Суд в Ижевске приговорил к 21 году колонии серийного педофила

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Интерфаксвчера в 07:46
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