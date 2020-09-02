Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Piter.tv
Piter.tv

Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет

Российскую вакцину от коронавируса, которую разрабатывает ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, испытали на людях старше 70 лет. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург, пишут "РИА Новости". По его словам, препарат от COVID-19 получили сотрудники старше 70 и 80 лет.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых

Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартует на этой неделе: вакцину проверят на 40 тысячах человек.
РИА Новости03:22
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Российскую вакцину от коронавируса испытали на пожилых

Коммерсантъ05:01
Lenta.ru

Раскрыты результаты тестирования вакцины от коронавируса на пенсионерах

Lenta.ru04:01
Газета.Ru

Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Газета.Ru03:02
Телеканал 360°

Добровольцев старше 60 лет задействуют в третьем этапе тестирования российской вакцины

Телеканал 360°03:24
Известия

Ученые заявили о планах проверить вакцину от COVID-19 на людях старше 60 лет

Известия03:22
РИА Новости

Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет

РИА Новости04:08
РБК

Разработчик вакцины сообщил о планах испытаний на людях старше 60 лет

РБК03:25

Медведев назвал помогающую в обсуждении Курил поправку в Конституцию

Поправка в Конституцию, не допускающая отчуждение территории России, облегчает проведения переговоров с Японией о принадлежности Курильских островов, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
РБК04:50
23

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru04:44
15

В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
25

Кандидат на пост премьера Японии назвал будущее мирного договора с РФ

Кандидат на пост премьер-министра Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что не будет менять курс на заключение мирного договора с Россией В минувшую пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил главе правящего блока во главе с Либерально-демократической партией о намерении уйти в отставку.
Радио Sputnik05:05
1

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
3