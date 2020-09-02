Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет

Российскую вакцину от коронавируса, которую разрабатывает ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, испытали на людях старше 70 лет. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург, пишут "РИА Новости". По его словам, препарат от COVID-19 получили сотрудники старше 70 и 80 лет.