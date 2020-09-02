Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет
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Российскую вакцину от коронавируса, которую разрабатывает ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, испытали на людях старше 70 лет. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург, пишут "РИА Новости". По его словам, препарат от COVID-19 получили сотрудники старше 70 и 80 лет.В источнике
С чего всё началось
В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на пожилых
Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартует на этой неделе: вакцину проверят на 40 тысячах человек.
РИА Новости03:22
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