Коронавирус
Российская газетаВакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа. Ранее источник в правительстве сообщил "Интерфаксу", что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно.
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с чего всё началось
Ранее источник в правительстве сообщил "Интерфаксу", что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно.Интерфакс03:07
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В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
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Футбол
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Трехлетний контракт предложил футболисту Александру Кокорину футбольный клуб «Спартак», сообщает 29 июля портал «Чемпионат».
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Наука
Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка
Ученые совершили ряд исследований, в ходе которых они смогли выявить новую парадигму развития рака желудка, которая имеет определенную связь с вирусом Эпштейна-Барра.
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Политика
Польша объявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция).
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
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Предполагается, что рестайлинговые Fortuner и Hilux поступят в продажу в РФ уже скоро.
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Стоит отметить, что в апреле и мае текущего года количество и объем выданных автокредитов были в пять и два раза меньше, чем в 2019 году.
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