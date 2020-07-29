Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа. Ранее источник в правительстве сообщил "Интерфаксу", что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно.
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с чего всё началось

Источник допустил выпуск вакцины центра Гамалеи в гражданский оборот 15 августа

Ранее источник в правительстве сообщил "Интерфаксу", что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно.
Интерфакс03:07

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Названы возможные сроки поступления российской вакцины от COVID в оборот

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Вакцина центра Гамалеи может поступить в оборот 15 августа

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В НИЦ им. Гамалеи назвали сроки регистрации вакцины от COVID-19

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Интерфакс03:07
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Власти Абхазии продлили запрет на въезд в страну из-за коронавируса

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Происшествия

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Политика

Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу

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Общество

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Технологии

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Политика

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Трехлетний контракт предложил футболисту Александру Кокорину футбольный клуб «Спартак», сообщает 29 июля портал «Чемпионат».
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Наука

Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка

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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

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«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

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Дмитрий Комбаров, Гацкан и Фролов проведут сезон в ФНЛ

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