Коронавирус
ИА НовороссияВакцину от коронавируса разработают в России ближе к сентябрю
Специалисты-разработчики российских научных лабораторий планируют к июню текущего года завершить исследование вакцины от коронавируса, чтобы к сентябрю осуществить её регистрацию для применения.
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Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Интеллектуальная собственность — подумайте об этом заблаговременно — должна быть безусловно обеспечена.
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество
Попова: рост числа заболевших коронавирусом в России остановлен
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить.
Будущее России. Национальные проекты 10:24
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 12 мая в 07:50
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
Экономика
«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле
Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
Вести.Ru 04:54
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Общество
Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии
Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК 07:02
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ начиная с 19 июня
В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.
РИА Новости 09:29
Игры
Создатель оригинальной Mafia не участвовал в разработке ремейка
Создатель первой части Mafia Даниэль Вавра заявил, что ничего не знал о разработке ремейка и не участвовал в ней.
CyberSport.ru 04:40
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Футбол
Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.
Газета.Ru 10:04
Хоккей
Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА
В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru 10:08
Здоровье
Роспотребнадзор: переболевший коронавирусом может оставаться носителем
Люди, которые переболели COVID-19, могут оставаться бессимптомными носителями на какое-то время, сообщили порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 08:33
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Адмирал рассказал о кораблях, которые получит ЧФ России. Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.
Piter.tv 02:57
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Гаджеты
Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире
В результате названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире за этот период.
Ferra 08:45
Армия и оружие
Военные дроны направят на борьбу с лесными пожарами в Сибири
Военные дроны направят на борьбу с лесными пожарами в Сибири. В регионе уже разворачивают отряды беспилотников-спасателей.
Ferra 08:24
Музыка
Little Big исполнит акустическую версию Uno на «Евровидении»
Gazeta.SPb 12 мая в 16:39