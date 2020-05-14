Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Интеллектуальная собственность — подумайте об этом заблаговременно — должна быть безусловно обеспечена.

Специалисты-разработчики российских научных лабораторий планируют к июню текущего года завершить исследование вакцины от коронавируса, чтобы к сентябрю осуществить её регистрацию для применения.

Вакцину от коронавируса разработают в России ближе к сентябрю

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