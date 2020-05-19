Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters. Препарат начали испытывать на группе добровольцев в апреле.

Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США

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