Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых. Об этом ТАСС расссказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург учёный Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей.