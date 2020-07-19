Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
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Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых. Об этом ТАСС расссказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.В источнике
Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей.
С чего всё началось
Эксперт: испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых.
ТАСС00:40
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