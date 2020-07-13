Происшествия

BFM.ruBFM.ruВахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат

Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
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