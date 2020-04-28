Тем временем, по данным оперативного штаба Якутии по состоянию на 28 апреля, пробы на коронавирус взяты у всех 10 500 рабочих Чаяндинского месторождения.

с чего всё началось

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения. По предварительным данным, зараженных много.

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