Общество
Газета.RuВахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения. По предварительным данным, зараженных много.
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с чего всё началось
На Чаяндинском месторождении, где есть заболевшие коронавирусом, взбунтовались вахтовики, требуя улучшения бытовых условий
Тем временем, по данным оперативного штаба Якутии по состоянию на 28 апреля, пробы на коронавирус взяты у всех 10 500 рабочих Чаяндинского месторождения.Якутия.Инфо02:34
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Финансы
Правительство разрешило инвестировать средства ФНБ в юани
"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют - за счет китайского юаня", - говорится в пояснительной записке к документу.
ТАСС 11:22
Политика
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С 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений, отметил российский лидер.
Газета Культура 10:36
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Политика
Путин: в России не хватает защитных костюмов для врачей
Москва, 28 апреля 2020, 17:47 — REGNUM Ежедневное производство защитных костюмов в России выросло в 50 раз за два месяца.
REGNUM 10:47
Футбол
Сергей Павлов: «Мы не успеем завершить сезон в ФНЛ, как требуется»
Думаю, мы не успеем завершить сезон за один месяц, как это требуется.
Матч ТВ 12:04
Политика
Путин пообещал авиационный парад в День Победы
Lenta.ru 12:07
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Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники
Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
Общество
The Sun сообщил о кутежах Ким Чен Ына в бронепоезде с девственницами
Каждая поездка северокорейского лидера в бронепоезде сопровождалась гулянками с девушками, пишет The Sun.
Территория новостей 09:20
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА 10:46
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек
Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
Здоровье
Путин объявил о новых мерах экономической поддержки для жителей Самары
Владимир Путин рассказал, какая поддержка ждёт жителей России.
Pro Город Самара 12:11
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам
Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам.
Piter.tv 10:55
Армия и оружие
«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72
Как сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на «Украинский милитарный портал», военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила (современное украинское наименование князя Даниила Галицкого) получили усовершенствованные танки Т-72.
Военное дело 12:07
Футбол
Жиго хотел бы поиграть в чемпионате Франции
Французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго признался, что хотел бы поиграть у себя на родине.
Спорт-Экспресс 09:42
Общество
Путин попросил не ходить в гости на майские праздники
Президент попросил избежать лишних поездок на майские праздники.
Российская газета 12:19
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Общество
Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции
Главной новостью на сегодняшний день продолжает оставаться продление ограничительных мер по режиму самоизоляции в столице – в источниках СМИ сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ, хотя официальных данных на этот счёт пока нет.
Москва Online 11:39
Здоровье
Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru вчера в 21:47
Происшествия
Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в Сирии
Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в сирийском Африне. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.
Lenta.ru 12:15
Политика
Путин выразил соболезнования близким погибших от коронавируса
Президент России Владимир путин выразил соболезнования семьям, друзьям, знакомым умерших от коронавируса.
ТВ Центр 12:22
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Наука
Потеря обоняния связана с легкой формой коронавируса COVID-19
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего предположили, что если при заболевании коронавирусом пациент теряет обоняние, то это означает, что он переживает болезнь в легкой форме.
МедиаПоток 09:15
Кино
27 апреля на Первом канале стартует сериал «Джульбарс»
Комсомольская правда вчера в 02:57
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34