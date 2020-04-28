Мы, сотрудники «Газартстроя», ваши отцы, дети, мужья, братья, сограждане, информируем вас о том, что в настоящий момент, 27 апреля 2020 года, в Республике Саха (Якутия) на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, во ВЗиСе на 73 км около объекта УКПГ-3 нас незаконно удерживают с 15 апреля 2020 года.

с чего всё началось

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения. По предварительным данным, зараженных много.

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

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