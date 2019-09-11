Футбол

ЧемпионатЧемпионатВальдано: Неймар мог плохо повлиять на молодых бразильцев «Реала»

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Напомним, что 27-летний Неймар хотел покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Главным претендентом на бразильца был его бывший клуб «Барселона». «Реал» также пытался приобрести игрока.
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Хорхе Вальдано: «Не обрадовался бы переходу Неймара в „Реал“. Он бы плохо повлиял на молодых бразильцев в клубе»

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