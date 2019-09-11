Напомним, что 27-летний Неймар хотел покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Главным претендентом на бразильца был его бывший клуб «Барселона». «Реал» также пытался приобрести игрока.

Вальдано: Неймар мог плохо повлиять на молодых бразильцев «Реала»

Политика Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы» Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом.

Футбол Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.

Путешествия В России увеличилось число медицинских туристов По ее данным, в 2016 году лечение на российских оздоровительных курортах получили 35 тысяч иностранных граждан, в 2017 году этот показатель составил 120 тысяч человек, в 2018 году он увеличился до 300 тысяч иностранных туристов, а за первые шесть месяцев этого года медицинскими туристами стали 530 тысяч иностранцев.

Политика Зеленский встретился с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ По данным газеты, из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года).

Экономика «Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.

Политика Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.

Происшествия Склад для хранения масла загорелся под Нижним Новгородом Отмечается, что на складе находилось около 500 тонн масла. "Горит складское помещение, размер уточняется", - говорится в сообщении МЧС.

Футбол Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Политика В Кремле оценили отставку Болтона Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о позиции Кремля насчет увольнения советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Политика Британский генерал заявил о начале нового соперничества с РФ Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph.

Общество Умер фотограф-документалист Роберт Франк Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.

Гаджеты Компания Apple презентовала iPhone 11 Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Гаджеты Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5 Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Происшествия Автоледи сбила двух детей на тротуаре в Ногинске Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске.

Футбол Назначены судьи на матчи девятого тура РПЛ На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи девятого тура российской Премьер-лиги.

Политика Помпео рассказал о прогрессе США и Мексики по сдерживанию мигрантов Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал, что главный акцент мексиканская делегация на переговорах с США в Вашингтоне сделает на проблеме контрабанды оружия из Соединенных Штатов.

Транспорт Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего.

Происшествия Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.

Религия Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Армия и оружие Российская авиация нанесла удар по террористам в Латакии По данным источника, российская авиация атаковала позиции боевиков «Ансар Аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Кабани в провинции Латакия.

Политика Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.

Политика Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоял в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.

Политика В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.