Футбол
ЧемпионатВальдано: Неймар мог плохо повлиять на молодых бразильцев «Реала»
Напомним, что 27-летний Неймар хотел покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Главным претендентом на бразильца был его бывший клуб «Барселона». «Реал» также пытался приобрести игрока.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика
Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы»
Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом.
РИА Новости 19:05
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Путешествия
В России увеличилось число медицинских туристов
По ее данным, в 2016 году лечение на российских оздоровительных курортах получили 35 тысяч иностранных граждан, в 2017 году этот показатель составил 120 тысяч человек, в 2018 году он увеличился до 300 тысяч иностранных туристов, а за первые шесть месяцев этого года медицинскими туристами стали 530 тысяч иностранцев.
Аргументы и Факты 13:13
Политика
Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru 20:32
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
По данным газеты, из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года).
Интерфакс 20:47
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Политика
Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома
Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
Газета.Ru 20:39
Происшествия
Склад для хранения масла загорелся под Нижним Новгородом
Отмечается, что на складе находилось около 500 тонн масла. "Горит складское помещение, размер уточняется", - говорится в сообщении МЧС.
Газета.Ru 12:02
Футбол
Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.
РИА Новости 04:36
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Политика
В Кремле оценили отставку Болтона
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о позиции Кремля насчет увольнения советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Газета.Ru 17:18
Политика
Британский генерал заявил о начале нового соперничества с РФ
Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph.
Life.ru 20:53
Общество
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° 17:11
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Происшествия
Автоледи сбила двух детей на тротуаре в Ногинске
Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске.
Политическая Экспертиза 14:18
Футбол
Назначены судьи на матчи девятого тура РПЛ
На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи девятого тура российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 16:24
Политика
Помпео рассказал о прогрессе США и Мексики по сдерживанию мигрантов
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал, что главный акцент мексиканская делегация на переговорах с США в Вашингтоне сделает на проблеме контрабанды оружия из Соединенных Штатов.
REGNUM 18:45
Транспорт
Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы
Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего.
РИА Новости 17:43
Происшествия
Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань
В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.
RT на русском 16:54
Религия
Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II
Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Армия и оружие
Российская авиация нанесла удар по террористам в Латакии
По данным источника, российская авиация атаковала позиции боевиков «Ансар Аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Кабани в провинции Латакия.
Красная весна 08:25
Политика
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Политика
Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова
Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоял в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.
Эхо Москвы 19:21
Политика
В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих
Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
RT на русском 18:04
Технологии
Операторы связи и разработчики поработают над «суверенным интернетом»
Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете».
Ведомости 17:35