Футбол

ЧемпионатЧемпионатВальдано: Неймар мог плохо повлиять на молодых бразильцев «Реала»

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Напомним, что 27-летний Неймар хотел покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Главным претендентом на бразильца был его бывший клуб «Барселона». «Реал» также пытался приобрести игрока.
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