Политика

РИА НовостиРИА НовостиВаленса предложил России и Польше помириться назло Западу

Валенса считает, что Москве и Варшаве нужно "приступить к созиданию". "Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты", — добавил экс-президент. Он объяснил свою точку зрения тем, что Запад пользуется разногласиями между Россией и Польшей.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

Валенса: примирение Польши с Россией сотрясло бы Запад

Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью RT заявил, что стране необходимо примирение с Россией.
RT на русском01:02

Подробнее о событии

Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу

РИА Новости08:36

Экс-президент Польши Валенса заявил, что примирение Варшавы и Москвы сотрясло бы Запад

Газета.Ru01:15

«Используют наши ссоры»: Валенса рассказал, как с помощью России «сотрясти» Европу и США

Царьград01:58

Экс-президент Польши: примирение Москвы и Варшавы сотрясет Запад

Красная весна01:51

Экс-президент Польши Валенса призвал дружить с Россией против Запада

Телеканал 360°01:26

Валенса предсказал «сотрясение» Запада при примирении России и Польши

Российская газета04:36

Валенса: примирение Польши с Россией сотрясло бы Запад

RT на русском01:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика

Эрдоган открыл границу Турции с ЕС для беженцев из Сирии

ГЛАС.RU 06:01
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Происшествия

Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве

Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Здоровье

Министр здравоохранения Германии заявил о начале эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что страна находится на пороге эпидемии.
Городовой 27 февраля в 01:32
Политика

США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
RT на русском 08:49
Политика

Украинцы с 1 марта не смогут выезжать в Россию по внутренним паспортам

Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), постановление вступит в силу с 1 марта 2020.
Телеканал 360° вчера в 13:01
Космос

Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС

Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).
V-kosmose.com 26 февраля в 00:03
Общество

В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
РИА Новости 05:54
Футбол

Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»

РИА Новости 09:48
Хоккей

В КХЛ опровергли рассылку клубам уведомлений с новым потолком зарплат

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла сообщения о рассылке клубам уведомлений с информацией о возможном повышении потолка зарплат в сезоне-2020/21.
РИА Новости 09:23
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что расчеты Киева на международную изоляцию России не оправдались.
РИА Новости 07:43
Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

Lenta.ru 08:38
Биатлон

Евгения Павлова: «Узнала, что еду на ЧЕ из прямого эфира на „Матч ТВ“. Как можно такому радоваться, когда у тебя были другие планы»

Узнала об этом в прямом эфире на «Матч ТВ». После эстафеты, когда Владимир Драчев перечислял, кто поедет.
Матч ТВ 07:48
Спорт

Погиб первый чемпион мира по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников

Вести.Ru 08:41
Кино

Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Piter.tv 27 февраля в 13:48
Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
РИА Новости 07:48
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Шоу-бизнес

Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман

КМВ Новости 10:07
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru вчера в 11:12
Здоровье

Минздрав России призвал не ездить в Китай, Южную Корею, Италию и Иран

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
REGNUM 08:48
Космос

На Марсе зафиксировали сейсмическую активность

Недавно аппарату удалось зафиксировать на планете сейсмическую активность.
Независимый публицист 26 февраля в 09:53
Футбол

«Зенит» заключил соглашение с «Эльдорадо»

«Зенит» объявил о заключении контракта с торговой сетью «Эльдорадо».
Спорт-Экспресс 09:15
Космос

Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр

Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Naked Science вчера в 11:49
Футбол

Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»

Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Российская газета 05:33
Политика

В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину

Ранее на встрече с законодателями в Стамбуле Эрдоган рассказал, что призвал Путина оставить Турцию наедине с режимом Асада.
Lenta.ru 09:34
Биатлон

Кристина Резцова стала четвертой в спринте на ЧЕ в Белоруссии

РИА Новости 08:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Армия и оружие

США помогут Турции воевать с Россией

Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Свободная Пресса 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лех Валенса
Польский политик
Польский политический деятель, активист и защитник прав человека, первый руководитель профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990-1995 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное