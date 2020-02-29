Политика
РИА НовостиВаленса предложил России и Польше помириться назло Западу
Валенса считает, что Москве и Варшаве нужно "приступить к созиданию". "Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты", — добавил экс-президент. Он объяснил свою точку зрения тем, что Запад пользуется разногласиями между Россией и Польшей.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью RT заявил, что стране необходимо примирение с Россией.RT на русском01:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве
Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Здоровье
Министр здравоохранения Германии заявил о начале эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что страна находится на пороге эпидемии.
Политика
США подписали мирное соглашение с «Талибаном»
Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
Политика
Украинцы с 1 марта не смогут выезжать в Россию по внутренним паспортам
Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), постановление вступит в силу с 1 марта 2020.
Космос
Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС
Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Хоккей
В КХЛ опровергли рассылку клубам уведомлений с новым потолком зарплат
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла сообщения о рассылке клубам уведомлений с информацией о возможном повышении потолка зарплат в сезоне-2020/21.
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что расчеты Киева на международную изоляцию России не оправдались.
Биатлон
Евгения Павлова: «Узнала, что еду на ЧЕ из прямого эфира на „Матч ТВ“. Как можно такому радоваться, когда у тебя были другие планы»
Узнала об этом в прямом эфире на «Матч ТВ». После эстафеты, когда Владимир Драчев перечислял, кто поедет.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Шоу-бизнес
Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Здоровье
Минздрав России призвал не ездить в Китай, Южную Корею, Италию и Иран
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Космос
На Марсе зафиксировали сейсмическую активность
Недавно аппарату удалось зафиксировать на планете сейсмическую активность.
Футбол
«Зенит» заключил соглашение с «Эльдорадо»
«Зенит» объявил о заключении контракта с торговой сетью «Эльдорадо».
Космос
Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр
Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Футбол
Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»
Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Политика
В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину
Ранее на встрече с законодателями в Стамбуле Эрдоган рассказал, что призвал Путина оставить Турцию наедине с режимом Асада.
Биатлон
Кристина Резцова стала четвертой в спринте на ЧЕ в Белоруссии
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
США помогут Турции воевать с Россией
Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.