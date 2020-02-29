Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью RT заявил, что стране необходимо примирение с Россией.

с чего всё началось

Валенса считает, что Москве и Варшаве нужно "приступить к созиданию". "Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты", — добавил экс-президент. Он объяснил свою точку зрения тем, что Запад пользуется разногласиями между Россией и Польшей.

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