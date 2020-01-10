Политика
Газета.RuВаленса призвал Польшу принять правду об освободителях Освенцима
Варшава должна пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима, заявил экс-президент Польши Лех Валенса. В Кремле ранее заявили, что Путин не будет присутствовать на этих мероприятиях, так как они не значатся в его графике.
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Лех Валенса: «Польша должна прямо заявить, что Освенцим освобождали русские»
Ветеранские вести10 января в 11:20
Лех Валенса призвал польские власти вспомнить о русских, освободивших Освенцим
Экспресс газета10 января в 11:48
Лех Валенса: Польша должна признать, что Освенцим освобождали русские
Новостной фронт10 января в 10:01
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