с чего всё началось

Варшава должна пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима, заявил экс-президент Польши Лех Валенса. В Кремле ранее заявили, что Путин не будет присутствовать на этих мероприятиях, так как они не значатся в его графике.

Шоу-бизнес Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной Экс-участник телестройки любви «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о драке между двумя Надеждами - Кадышевой и Бабкиной, которая когда-то имела место во время съемок программы «Новогодний огонек».

Экономика Минфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing Министр финансов США Стивен Мнучин в разговоре с Fox News заявил, что проблемы американской компании Boeing, которая после двух авиакатастроф была вынуждена приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут замедлить темпы роста ВВП.

Армия и оружие Стало известно о решении Трампа убить Сулеймани еще семь месяцев назад Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад в случае гибели гражданина США по вине Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высших должностных лиц Белого дома.

Экономика Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Политика Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.

Политика Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Футбол Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе Главный тренер казанского «Рубина», экс-наставник национальной команды России Леонид Слуцкий заявил, что президент страны Владимир Путин является самым влиятельным человеком в российском футболе, сообщает «Медуза».