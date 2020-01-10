Политика

Газета.RuГазета.RuВаленса призвал Польшу принять правду об освободителях Освенцима

Варшава должна пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима, заявил экс-президент Польши Лех Валенса. В Кремле ранее заявили, что Путин не будет присутствовать на этих мероприятиях, так как они не значатся в его графике.
Читать в источнике
Комментировать175
с чего всё началось
Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили советские войска, заявил бывший президент Польши Лех Валенса в интервью
 порталу Onet.
РБК00:32

Подробнее о событии

Освенцим освободила Красная армия: Лех Валенса призвал поляков признать историческую правду

Вести.Ru01:45

Экс-президент Польши призвал помнить, что Освенцим освободили русские

Телеканал 360°00:28

Лех Валенса: «Польша должна прямо заявить, что Освенцим освобождали русские»

Ветеранские вести10 января в 11:20

Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

РИА Новостивчера в 22:44

Лех Валенса призвал польские власти вспомнить о русских, освободивших Освенцим

Экспресс газета10 января в 11:48

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газетавчера в 23:54

Лех Валенса: Польша должна признать, что Освенцим освобождали русские

Новостной фронт10 января в 10:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Здоровье

Весит менее 19 кг: истощенную девушку с ДЦП обнаружили в Челябинске

РЕН ТВ 06:49
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Шоу-бизнес

Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Экс-участник телестройки любви «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о драке между двумя Надеждами - Кадышевой и Бабкиной, которая когда-то имела место во время съемок программы «Новогодний огонек».
Вечерний курьер 04:27
Футбол

Антон Миранчук пошутил, что сменил имидж ради журналистов

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящих сборов команды и подготовки к весенней части чемпионата России сезона-2019/2020.
Чемпионат 06:36
Происшествия

В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей

В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
Газета.Ru 07:18
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

Известия 03:52
Происшествия

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель

Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
РИА Новости вчера в 06:42
Шоу-бизнес

Самбурская объявила о свадьбе с бывшим возлюбленным Бузовой

Российская актриса Настасья Самбурская удивила подписчиков неожиданной новостью о свадьбе.
Gazeta.SPb 11 января в 23:33
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Футбол

Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.
RT на русском 02:04
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева решила оставить свое имущество детям

Телеведущая Лариса Гузеева передаст все свое имущество детям. Об этом она сообщила в эфире программы «Давай поженимся!».
Вечерняя Москва 04:20
Политика

Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии

Экс-премьер Абхазии Сергей Шамба зачитал представителям оппозиции заявление президента республики Рауля Хаджимбы об отставке.
Московский Комсомолец вчера в 12:27
Экономика

Минфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing

Министр финансов США Стивен Мнучин в разговоре с Fox News заявил, что проблемы американской компании Boeing, которая после двух авиакатастроф была вынуждена приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут замедлить темпы роста ВВП.
РИА Новости 06:50
Армия и оружие

ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg

Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Красная весна 06:30
Политика

Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями

Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.
Lenta.ru 06:48
Общество

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Актрису Инну Чурикову и режиссера Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 06:52
Армия и оружие

Стало известно о решении Трампа убить Сулеймани еще семь месяцев назад

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад в случае гибели гражданина США по вине Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высших должностных лиц Белого дома.
Взгляд.ру 07:09
Общество

Акция «В метро без штанов» прошла в разных городах мира

Жители крупных городов от Берлина до Монреаля спустились в метро с оголенными ногами в рамках развлекательной акции "В подземку без штанов".
Российская газета 06:07
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
РИА Новости 05:40
Общество

Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением

13 ноября уровень "высокой воды" в Венеции достиг почти 190 см, что стало рекордным значением за последние 50 лет.
Газета.Ru 05:52
Политика

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
РБК 07:00
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Peopletalk 05:07
Политика

Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ

Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RT на русском 06:44
Гаджеты

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10

Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут иметь ОС Android 10.
Народные новости вчера в 23:41
Происшествия

Главные новости к утру 13 января

В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
Коммерсантъ вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Маленькая дочь Аллы Пугачевой перепела хит матери «Миллион алых роз»

В своем микроблоге Примадонна разметила ролик, на котором Лиза и Гарри Галкины в караоке исполняют знаменитую композицию «Миллион алых роз».
Privet-Rostov.ru вчера в 12:23
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости 04:17
Футбол

Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе

Главный тренер казанского «Рубина», экс-наставник национальной команды России Леонид Слуцкий заявил, что президент страны Владимир Путин является самым влиятельным человеком в российском футболе, сообщает «Медуза».
МР7.ру 07:05
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью

8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Известия 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лех Валенса
Польский политик
Польский политический деятель, активист и защитник прав человека, первый руководитель профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990-1995 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное