Политика

РИА НовостиРИА НовостиВаленса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
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с чего всё началось
Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили советские войска, заявил бывший президент Польши Лех Валенса в интервью
 порталу Onet.
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