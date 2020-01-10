с чего всё началось

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.

Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

Политика Климкин назвал Украину сырьевым придатком Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.

Гаджеты Представлен ноутбук с семью экранами Aurora 7 В Aurora 7 есть два 17,3-дюймовых дисплея с разрешением 4К, а еще три экрана такой же диагонали получили разрешение Full HD.

Общество В России поменяют систему оплаты труда учителей Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.

Происшествия В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.

Общество Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.

Экономика ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.

Технологии Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.

Здоровье Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.