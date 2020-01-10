Политика
РИА НовостиВаленса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим
Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
Читать в источнике
Оценить155
Подробнее о событии
Показать все источники
Лех Валенса: Польша должна признать, что Освенцим освобождали русские
Новостной фронт10 января в 10:01
Лех Валенса призвал польские власти вспомнить о русских, освободивших Освенцим
Экспресс газета10 января в 11:48
Лех Валенса: «Польша должна прямо заявить, что Освенцим освобождали русские»
Ветеранские вести10 января в 11:20
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Хоккей
Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
Гаджеты
Представлен ноутбук с семью экранами Aurora 7
В Aurora 7 есть два 17,3-дюймовых дисплея с разрешением 4К, а еще три экрана такой же диагонали получили разрешение Full HD.
Общество
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Теннис
Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup
Футбол
Слуцкий ввел систему штрафов в «Рубине»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ввел систему штрафов в команде.
Авто
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Общество
Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Киберспорт
Зритель майнора в Буковеле сделал девушке предложение
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Восьмой этап "Дакара" отменен из-за смерти мотогонщика Паулу Гонсалвеша. Об этом сообщает пресс-служба гоночного турнира.
Происшествия
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии
Экономика
ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.
Гаджеты
В Xiaomi рассказали о первых вариантах названия для компании
О первых названиях ныне гигантской корпорации рассказал непосредственно сооснователь Xiaomi Лэй Цзюнь.
Футбол
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
Армия и оружие
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Технологии
Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры
Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.
Здоровье
Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям
Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
Общество
FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy S20+ 5G впервые показали на живых фото
В Сети появились первые живые фотографии реального смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G.
Авто
В Сети появились фото внедорожника Aurus Komendant
Снимки прототипа люксового внедорожника Aurus Komendant появились в Сети.