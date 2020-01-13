Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
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Лех Валенса призвал польские власти вспомнить о русских, освободивших Освенцим

Экспресс газета10 января в 11:48

Экс-президент Польши: Анджей Дуда не умеет управлять страной и миром

News.ruвчера в 21:32

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Газета.Ruвчера в 21:00

Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой

Известиявчера в 19:49

Валенса раскритиковал политику Польши в отношении России

РИА Новостивчера в 22:44

Лех Валенса: «Польша должна прямо заявить, что Освенцим освобождали русские»

Ветеранские вести10 января в 11:20

Лех Валенса: Польша должна признать, что Освенцим освобождали русские

Новостной фронт10 января в 10:01
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Кино

Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более двух млрд рублей

iReactor вчера в 22:06
Космос

Роскосмос выделит восемь миллиардов рублей на корабль «Орёл»

Госкорпорация «Роскосмос» намерена потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного корабля нового поколения «Орёл».
REGNUM вчера в 20:28
Происшествия

Первый человек умер в Китае от нового коронавируса

АМИТЕЛ 11 января в 06:47
Шоу-бизнес

Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.
Российская газета вчера в 09:52
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Гаджеты

Ulefone выпустит первый неубиваемый смартфон с Android 10

iReactor 11 января в 22:58
Политика

Австрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
REGNUM вчера в 23:03
Экономика

Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента

Ранее глава минфина заявлял, что рост ВВП в 2020 году составит от 2% до 3%. "Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing", - добавил министр.
Российская газета вчера в 19:06
Политика

Переговоры Путина и Меркель начались в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель начались в Кремле.
Слово и Дело 11 января в 06:45
Хоккей

«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко

«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Sport24.ru вчера в 21:39
Происшествия

Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:14
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
RT на русском вчера в 05:12
Общество

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Lenta.ru вчера в 21:51
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 17:08
Общество

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru вчера в 19:56
Происшествия

Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево

Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна вчера в 17:04
Происшествия

В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК вчера в 23:18
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Ведомости вчера в 16:38
Общество

Хакерская группировка Silence может стоять за атакой на банки Африки

Русскоговорящая хакерская группировка Silence может стоять за начатой с первых дней 2020 г. атакой на банковскую инфраструктуру в Африке.
Ведомости вчера в 23:05
Происшествия

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
ТАСС вчера в 10:04
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Известия вчера в 10:52
Армия и оружие

Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём

«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
RT на русском 10 января в 16:12
Политика

Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

RT на русском вчера в 12:27
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Известия вчера в 21:17
Политика

В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Вести.Ru вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Экономика

ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Общество

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
РИА Новости вчера в 06:28
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Польский политик
Польский политический деятель, активист и защитник прав человека, первый руководитель профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990-1995 годах.
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