Политика
Газета.RuЭкс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
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Лех Валенса призвал польские власти вспомнить о русских, освободивших Освенцим
Экспресс газета10 января в 11:48
Лех Валенса: «Польша должна прямо заявить, что Освенцим освобождали русские»
Ветеранские вести10 января в 11:20
Лех Валенса: Польша должна признать, что Освенцим освобождали русские
Новостной фронт10 января в 10:01
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Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более двух млрд рублей
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Госкорпорация «Роскосмос» намерена потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного корабля нового поколения «Орёл».
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Первый человек умер в Китае от нового коронавируса
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Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Ulefone выпустит первый неубиваемый смартфон с Android 10
Политика
Австрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
Экономика
Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента
Ранее глава минфина заявлял, что рост ВВП в 2020 году составит от 2% до 3%. "Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing", - добавил министр.
Политика
Переговоры Путина и Меркель начались в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель начались в Кремле.
Хоккей
«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко
«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Происшествия
Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании
Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Общество
Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Общество
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Происшествия
Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево
Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик
В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Общество
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
Общество
СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Общество
Хакерская группировка Silence может стоять за атакой на банки Африки
Русскоговорящая хакерская группировка Silence может стоять за начатой с первых дней 2020 г. атакой на банковскую инфраструктуру в Африке.
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Армия и оружие
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём
«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Экономика
ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.
Общество
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.