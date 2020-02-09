Политика

Газета.RuГазета.RuВаленса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну. Польша называет этот период времени "советской оккупацией".
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с чего всё началось

Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса дал большое эксклюзивное интервью «Собеседнику». Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
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Полина Гагарина повторила образ Шер из 80-х

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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
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News.ru 00:12
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

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Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Газета.Ru 03:57
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 07 февраля в 10:48
Происшествия

Спецназ ликвидировал устроившего стрельбу в Таиланде

iReactor вчера в 21:40
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СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон

Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005--го по 2010-й года и с 2014-го по 2018-й.
RT на русском 03:54
Армия и оружие

В сирийский Идлиб вошла колонна бронетехники из Турции

В составе колонны, которая вторглась на территорию Сирии, по данным арабского телеканала, входят танки, бронемашины и транспортная техника, везущая боеприпасы.
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Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
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Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Lenta.ru вчера в 05:15
Здоровье

Число жертв коронавируса превысило число погибших при эпидемии SARS

Число жертв коронавируса нового типа превысило количество погибших во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 00:34
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«Джокер» номинирован на «Золотую малину»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" попал в список претендентов на антипремию "Золота малина" в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности".
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика

Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся

Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Известия вчера в 17:59
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома

5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Bimru.ru вчера в 08:17
Технологии

Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7

Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
Astera вчера в 07:11
Экономика

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Коммерсантъ 07 февраля в 09:39
Общество

В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая

В деревне Ужёвка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
РБК 03:45
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

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Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета вчера в 08:00
Происшествия

Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

Lenta.ru 03:29
Спорт

Британская пловчиха Белоногова начнет выступать за Россию

Белоногова является чемпионом Европы 2018 года на дистанции 50 м брассом среди юниоров. 18-летняя спортсменка дочь уроженки России.
МК-Спорт 03:32
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OPPO Reno3 Vitality Edition доступен для предзаказа

В интернет-магазине китайского производителя стал доступен для предзаказа смартфон OPPO Reno3 Vitality Edition.
OAnews вчера в 10:08
Футбол

Пол Мерсон: «Моуринью уже жалеет, что возглавил „Тоттенхэм“. Он не улучшил клуб ни на йоту»

Экс-полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о главном тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Sports.ru вчера в 15:37
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
РИА Новости вчера в 15:03
Общество

В Москву возвращается аномальное тепло

Как сообщили в центре погоды "Фобос", в воскресенье днем приближающийся тёплый атмосферный фронт постепенно закроет небо плотными облаками и местами закружит небольшим снегом.
Российская газета 03:06
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Польский политик
Польский политический деятель, активист и защитник прав человека, первый руководитель профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990-1995 годах.
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