Политика
Газета.RuВаленса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну. Польша называет этот период времени "советской оккупацией".
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с чего всё началось
Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса дал большое эксклюзивное интервью «Собеседнику». Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).Собеседник07 февраля в 09:10
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Экс-президент Польши высмеял требования Варшавы к РФ по репарациям
Московский Комсомолецвчера в 23:30
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