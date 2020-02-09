Политика
RT на русскомЭкс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций
Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.
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с чего всё началось
Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса дал большое эксклюзивное интервью «Собеседнику». Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).Собеседник07 февраля в 09:10
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Экс-президент Польши высмеял требования Варшавы к РФ по репарациям
Московский Комсомолецвчера в 23:30
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