Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса дал большое эксклюзивное интервью «Собеседнику». Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).

с чего всё началось

Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.

Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций

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