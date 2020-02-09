Политика

ИзвестияИзвестияВаленса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
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с чего всё началось

Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса дал большое эксклюзивное интервью «Собеседнику». Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Собеседник07 февраля в 09:10

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Лех Валенса высмеял заявление Польши о праве на репарации от России

Lenta.ruвчера в 23:06

Лех Валенса раскритиковал власти Польши за требование репараций от России

REGNUM00:02

Экс-президент Польши высмеял требования Варшавы к РФ по репарациям

Московский Комсомолецвчера в 23:30

Валенса назвал требования Польши о репарациях мечтами о «молодых годах»

РБК00:33

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Известиявчера в 22:44

Экс-президент Польши высмеял требования Варшавы к Москве о выплате репараций

Газета.Ruвчера в 22:37

Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций

РИА Новостивчера в 22:02
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Технологии

Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft

Как сообщает ToDay News Ufa, компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7. Оно предназначено для исправления ошибки, которая была допущена в финальной версии и доставила немало неприятностей пользователям.
ToDay News Ufa вчера в 07:28
Политика

Поселок на окраине Горловки остался без света из-за обстрела

Поселок на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки остался без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
РИА Новости 00:55
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

ТАСС 02:00
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
News.ru вчера в 11:43
Происшествия

Назван мотив устроившего стрельбу в Таиланде военного

Lenta.ru 00:33
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета 07 февраля в 11:15
Политика

Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят

По данным телеканала, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен давно говорил о намерении сократить штат из 236 сотрудников.
Известия вчера в 21:07
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Российская газета 00:10
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Религия

День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Волга-Медиа вчера в 22:39
Происшествия

Устроивший стрельбу в Таиланде оборудовал базу в кладовой магазина

Военнослужащий Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на северо-востоке Таиланда, оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland в подвальном этаже торгового центра.
Gazeta.SPb 02:10
Политика

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
РИА Новости вчера в 15:55
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Общество

Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией

Недавно заступивший на должность генерального консула России в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо Сергей Марин намерен уделять первоочередное внимание развитию экономических связей Хоккайдо с российскими регионами и считает, что этот самый северный японский остров является в этом плане наиболее перспективным.
РИА Новости 02:23
Политика

Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
РБК вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Футбол

«Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»

В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.
Советский спорт вчера в 14:39
Общество

Япония доставит лекарства для пассажиров стоящего на карантине корабля

Известия 01:43
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК вчера в 13:50
Гаджеты

Новый Honor получил свежий дизайн

На официальной страничке Playfuldroid в социальной сети Twitter опубликовали первое изображение нового смартфона Honor 9X Lite.
iXBT.com 07 февраля в 06:23
Хоккей

Швеция разгромила Россию в матче Евротура

В первом матче команда Алексея Кудашова уступила Финляндии со счётом 0:3.
RT на русском вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

НТВ вчера в 08:09
Происшествия

Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ

В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
Украина.ру 01:52
Футбол

Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина

Metaratings вчера в 13:33
Политика

На интеграции России и Белоруссии поставили крест

Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Московский Комсомолец 07 февраля в 18:06
Армия и оружие

8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ

Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Южный Федеральный 07 февраля в 23:05
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Польский политик
Польский политический деятель, активист и защитник прав человека, первый руководитель профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990-1995 годах.
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