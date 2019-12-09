Лига чемпионов
Sportbox.RU«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Эдсон Альварес
|10′
|24′
Родриго Морено
Эдсон Альварес
Серджино Дест
|46′
|54′
Кевин Гамейро
Ману Вальехо
Ноа Ланг
Клас-Ян Хунтелар
|70′
|79′
Жауме Доменек
Николас Тальяфико
|79′
Андре Онана
|81′
|81′
Даниэль Парехо
Донни ван де Бек
|83′
|86′
Ману Вальехо
Николас Тальяфико
Сим Де Йонг
|89′
|90′+3′
Габриэл Паулиста
Душан Тадич
|90′+4′
|90′+5′
Ферран Торрес
Элиаким Мангаля
|61%
|Владение мячом
|39%
|80%
|Процент точных передач
|66%
|9
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|–
|13
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|18
|20
|Фолы
|7
|5
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
12
Мазрауи
3
Велтман
17
Блинд
15
Де Йонг
28
Дест
6
ван де Бек
21
Мартинес
22
Зиеш
10
Тадич
9
Хунтелар
1
Доменек
18
Васс
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
4
Мангал
17
Коклен
10
Парехо
8
Солер
15
Вальехо
19
Родриго
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
«Челси» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонцы победили со счетом 2:0. Голы в матче забили Тэмми Абрахам и Сесар Аспиликуэта. В другом матче группы Н «Валенсия» на выезде выиграла у «Аякса».
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«Аякс» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года
LiveSport.ru08 декабря в 13:07
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