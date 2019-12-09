Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Аякс — Валенсия
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
Эдсон Альварес
10′
24′
Родриго Морено
Эдсон Альварес
Серджино Дест
46′
54′
Кевин Гамейро
Ману Вальехо
Ноа Ланг
Клас-Ян Хунтелар
70′
79′
Жауме Доменек
Николас Тальяфико
79′
Андре Онана
81′
81′
Даниэль Парехо
Донни ван де Бек
83′
86′
Ману Вальехо
Николас Тальяфико
Сим Де Йонг
89′
90′+3′
Габриэл Паулиста
Душан Тадич
90′+4′
90′+5′
Ферран Торрес
Элиаким Мангаля
«Челси» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонцы победили со счетом 2:0. Голы в матче забили Тэмми Абрахам и Сесар Аспиликуэта. В другом матче группы Н «Валенсия» на выезде выиграла у «Аякса».
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