«Челси» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонцы победили со счетом 2:0. Голы в матче забили Тэмми Абрахам и Сесар Аспиликуэта. В другом матче группы Н «Валенсия» на выезде выиграла у «Аякса».

«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Все про Спорт ру

Футбол «Наполи» отправил в отставку Анчелотти Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Экономика Госдума защитила богатых от высоких налогов Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.

Общество Губернатор Приамурья назвал главные для области события 2019 года Отчитываясь перед общественностью, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал события, которые, по его мнению, стали главными в жизни региона в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Космос Уточнены размеры потенциально опасного для Земли астероида Первоначально размер астероида оценивался как около 990 метров. В этот раз он пролетел на расстоянии 0,41 а.е. от Земли.

Общество В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез Эксперты Роскачества проверили 18 образцов оливкового майонеза различных торговых марок. Продукты оценивали по 31 критерию.

Экономика Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.

Космос Итоги года: десять главных событий в науке Первого января 2019 года американский космический зонд New Horizons сблизился с Ультима Туле, карликовой планетой в 6,5 миллиарда километров от Солнца (в 43 раза дальше, чем Земля отстоит от Солнца).

Политика Трамп оценил итоги встречи с Лавровым Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвав итоги встречи "очень хорошими".

Культура Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Космос Прогнозированием солнечной активности займутся в Иркутске В работе ученые задействуют Солнечный телескоп, предназначенный для измерения магнитного поля «Светила» и получения оперативных прогнозов.

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Политика США ввели санкции против главы грозненского управления МВД За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.

Общество Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков Как пишет РИА Новости, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни после плановой операции на сердце.