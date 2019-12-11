Футболисты испанской "Валенсии" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского "Аякса" сумели на выезде добиться минимальной победы со счетом 1:0 и вышли из группы H вместе с английским "Челси". Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте усилиями Родриго.

«Валенсия» Черышева обыграла «Аякс» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

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